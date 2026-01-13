Monza grave 31enne ferita a coltellate

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate a Muggi, Monza, da un uomo di 43 anni con cui aveva una relazione. L’incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione e sono intervenuti i soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto. La vicenda evidenzia la gravità di episodi di violenza domestica nella zona.

Monza, aggredita a coltellate in casa dall'ex: grave donna di 31 anni - Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. tg24.sky.it

Aggredita a coltellate in casa dall'ex, grave donna di 31 anni - Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. ansa.it

Piastri ha regalato punti a Norris nel momento cruciale del campionato L'analisi di Damon Hill: "Grave quanto accaduto a Monza" - facebook.com facebook

#Monzanews #PontedeiLeoni sfregiato: la ricerca dei responsabili e le risposte del #comunedimonza A seguito dello sfregio di uno dei simboli della città di #Monza - lo storico ponte dei Leoni sul Lambro, risalente alla prima metà del 1800 - il Sindaco Paolo P x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.