Monza 31enne aggredita a coltellate dall’ex | è grave

Una donna di 31 anni è rimasta gravemente ferita da un’aggressione con coltellate a Monza, in una casa di Muggió, da parte dell’ex convivente di 43 anni. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua immediata assistenza. L’episodio si inserisce in un contesto di violenza domestica, evidenziando la gravità di situazioni di conflitto tra ex partner. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni con cui aveva avuto una relazione in casa sua a Muggió (Monza). L'agguato è avvenuto, riporta l'Ansa, intorno alle 18 di oggi, martedì 13 gennaio. Soccorsa, la giovane è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo è stato invece fermato e si trova ora in caserma dai carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire più dettagliamente l'accaduto.

