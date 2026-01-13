Montemiletto ricerche in corso per Roberto Petrillo

Continuano le ricerche per Roberto Petrillo, scomparso oggi a Montemiletto. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini e attività di ricerca per rintracciare l’uomo. La comunità è in attesa di aggiornamenti e si affida alle autorità per trovare al più presto Roberto Petrillo.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.