Montemiletto ricerche in corso per Roberto Petrillo
Continuano le ricerche per Roberto Petrillo, scomparso oggi a Montemiletto. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini e attività di ricerca per rintracciare l’uomo. La comunità è in attesa di aggiornamenti e si affida alle autorità per trovare al più presto Roberto Petrillo.
Proseguono senza sosta le ricerche di Roberto Petrillo, allontanatosi da Montemiletto nella giornata odierna. L’ultimo avvistamento confermato risale alle 12.30, in località Bosco, mentre procedeva a piedi in direzione Montefalcione. Al momento dell’allontanamento indossava un giubbino verde. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Esce prima di pranzo e sparisce: si cerca Roberto Petrillo
Leggi anche: Ancona, femminicidio Monte Roberto: proseguono le ricerche del marito
Colli Euganei: ricerche in corso per Annabella Martinelli, 22 anni, scomparsa da giorni. Ritrovata la bici. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.