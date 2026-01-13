Monossido di carbonio Il nemico invisibile ha già mietuto 4 vittime

Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore che può causare gravi conseguenze alla salute. Recentemente, si sono registrati diversi casi di intossicazione e decessi in diverse regioni italiane, tra cui Brescia, Canegrate, Tirano e Biassono. È fondamentale conoscere i rischi e adottare precauzioni per prevenire questo pericolo silenzioso, che purtroppo ha già causato diverse vittime.

Tre decessi a Brescia, tra cui un bambino di 3 anni, ma anche nove persone intossicate a Canegrate nel Milanese, due a Tirano (Sondrio), un deceduto e un intossicato a Biassono (Monza e Brianza). È drammatico il bilancio lombardo, relativo solo ai primi giorni del 2026, di vittime del monossido di carbonio, gas letale che ha già mietuto vittime anche nel resto d’Italia (solo ieri due morti, padre e figlio, in provincia di Cuneo). Tornando indietro di qualche mese, casi di intossicazione che hanno comportato il ricorso alla camera iperbarica o addirittura decessi, non hanno risparmiato anche le altre province: a dicembre 7 persone erano finite in ospedale, a San Giorgio Bigarello, nel Mantovano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

