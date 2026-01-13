Monossido di carbonio Il nemico invisibile ha già mietuto 4 vittime

Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore che può causare gravi conseguenze alla salute. Recentemente, si sono registrati diversi casi di intossicazione e decessi in diverse regioni italiane, tra cui Brescia, Canegrate, Tirano e Biassono. È fondamentale conoscere i rischi e adottare precauzioni per prevenire questo pericolo silenzioso, che purtroppo ha già causato diverse vittime.

Tre decessi a Brescia, tra cui un bambino di 3 anni, ma anche nove persone intossicate a Canegrate nel Milanese, due a Tirano (Sondrio), un deceduto e un intossicato a Biassono (Monza e Brianza). È drammatico il bilancio lombardo, relativo solo ai primi giorni del 2026, di vittime del monossido di carbonio, gas letale che ha già mietuto vittime anche nel resto d'Italia (solo ieri due morti, padre e figlio, in provincia di Cuneo). Tornando indietro di qualche mese, casi di intossicazione che hanno comportato il ricorso alla camera iperbarica o addirittura decessi, non hanno risparmiato anche le altre province: a dicembre 7 persone erano finite in ospedale, a San Giorgio Bigarello, nel Mantovano.

Monossido di carbonio, muoiono titolari dell'Osteria dei sognatori di Alba. La tragedia a Guarene, nella frazione di Castelrotto: dai primi rilievi, Paolo e Francesco Foglino uccisi da fuga di gas per malfunzionamento della caldaia. Clicca qui per video e arti - facebook.com facebook

Al via la campagna informativa "Il monossido di carbonio può uccidere!" della Regione Toscana e del Centro Antiveleni dell'Ospedale di Careggi per prevenire le intossicazioni dal gas tossico: comune.calcinaia.pi.it/novita/la-camp… x.com

