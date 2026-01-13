Monarch | Legacy of Monsters S2 | Nuovo Teaser Trailer con un nuovo Titano

Apple TV ha pubblicato il nuovo teaser trailer della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, la serie che amplia l’universo di Godzilla e Kong. La stagione promette di approfondire ulteriormente le storie dei titani e le loro connessioni con il mondo umano, offrendo agli spettatori nuovi dettagli e sviluppi sulla saga dei mostri.

Apple TV ha svelato il nuovo teaser trailer della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, la serie del Monsterverse che continua a espandere l'universo di Godzilla e Kong. Il video, intenso e carico di mistero, mostra il ritorno di Godzilla, l'imponente presenza di Kong e l'emergere di un nuovo Titano enigmatico: Titan X, una forza bioluminescente che emerge dalle profondità dell'oceano, descritta come un cataclisma vivente il cui scopo resta avvolto nel mistero. La stagione 2, composta da 10 episodi, debutterà il 27 febbraio 2026 con il primo episodio disponibile subito, seguito da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 1º maggio 2026.

