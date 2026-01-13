La 16ª giornata di Superlega prosegue con incontri chiave, tra cui Modena-Trento e Perugia-Cuneo. Questi match rappresentano un’occasione importante per le squadre di consolidare o recuperare posizioni in classifica, in un periodo di grande intensità del campionato. La sfida tra queste formazioni potrebbe influire significativamente sugli equilibri della stagione, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

Prosegue con il turno infrasettimanale della 16ma giornata la settimana intensa di Superlega che può incidere in maniera profonda sugli equilibri della classifica. Con il campionato ormai entrato nella sua fase cruciale, ogni punto pesa e ogni incrocio assume un valore strategico, sia nella corsa alle prime posizioni sia nella delicata lotta per la salvezza. Il programma propone sfide di grande fascino, derby regionali e confronti diretti che promettono spettacolo e tensione agonistica. Il match clou della giornata è senza dubbio Valsa Group Modena–Itas Trentino, in programma al PalaPanini e trasmesso in diretta su Rai Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Modena-Trento per riprendere la corsa, Perugia a Cuneo per consolidare il primo posto nella 16ma di Superlega

Leggi anche: Verona piazza la rimonta a Trento nella 15ma di Superlega e può sognare! Perugia batte Modena e torna in vetta

Leggi anche: Incroci ad alta quota in Superlega: Trento-Verona e Perugia-Modena accendono la 15ma giornata

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Modena-Trento per riprendere la corsa, Perugia a Cuneo per consolidare il primo posto nella 16ma di Superlega - Prosegue con il turno infrasettimanale della 16ma giornata la settimana intensa di Superlega che può incidere in maniera profonda sugli equilibri della ... oasport.it

Una bella @modenavolley Valsa Group cade a Perugia e si prepara ad un altro big match: mercoledì al PalaPanini con Trento. Se ne parlerà questa sera alle 20.30 su Trc, canale 11 e in streaming trcmodena.it - facebook.com facebook