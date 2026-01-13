Modena fa il tutto esaurito per Natale oltre 316mila presenze in centro e 14% di visitatori dall' estero

Durante il periodo natalizio, Modena ha registrato oltre 316.000 presenze in centro, con un incremento del 14% di visitatori stranieri. Dal 1° dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, eventi, mercati e spettacoli hanno contribuito a rendere la città una meta invernale apprezzata sia dai residenti sia dai turisti. Il successo di questa stagione natalizia sottolinea l’importanza di un’offerta culturale e ricreativa ben organizzata.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.