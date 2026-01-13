Modena fa il tutto esaurito per Natale oltre 316mila presenze in centro e 14% di visitatori dall' estero
Durante il periodo natalizio, Modena ha registrato oltre 316.000 presenze in centro, con un incremento del 14% di visitatori stranieri. Dal 1° dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, eventi, mercati e spettacoli hanno contribuito a rendere la città una meta invernale apprezzata sia dai residenti sia dai turisti. Il successo di questa stagione natalizia sottolinea l’importanza di un’offerta culturale e ricreativa ben organizzata.
Il Natale a Modena ha visto un grande successo di pubblico e partecipazione. Dal 1° dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 l’articolato programma di animazione, eventi, mercati, mostre e spettacoli ha trasformato la città in una vera e propria destinazione invernale, capace di attrarre cittadini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Boom di presenze al Magic Castle: oltre 80.000 visitatori da tutto il Centro-Sud
Leggi anche: Verona, nuovo boom di visitatori ai Mercatini di Natale: domenica da tutto esaurito
Turismo a Modena, bilancio positivo a Natale. VIDEO; Carolina Kostner incontra gli atleti della Polisportiva; Galappennino, notte magica . Emozioni e sorprese inaspettate. Carolina Kostner: I sogni sono vivi.
Buongiorno dal Villaggio Giardino di Modena, tutto torna alla normalità... . #vascodondicasalinghi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.