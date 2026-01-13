Mobilità elettrica a Monza arriva il mega hub per le ricariche delle auto

A Monza nasce un nuovo hub dedicato alla mobilità elettrica, offrendo soluzioni di ricarica ad alta potenza integrate con energia rinnovabile e tecnologie innovative. Questa infrastruttura intende favorire la transizione verso veicoli più sostenibili, migliorando l'accesso e l’efficienza delle ricariche. Un passo importante per promuovere un sistema di mobilità più rispettoso dell’ambiente e adatto alle esigenze del territorio.

Un ecosistema per la mobilità elettrica che mette insieme ricarica ad alta potenza, energia rinnovabile e tecnologie avanzate. Questo in sintesi l'A2A power hub, inaugurato oggi, 13 gennaio, a Monza in via Marconi angolo via Somalia e realizzato dalla società del Gruppo A2A E-Mobility.

