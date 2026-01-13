Mississipi versa una tanica di benzina e appicca un incendio nella sinagoga di Jackson | il video delle telecamere di sicurezza

Un incidente ha coinvolto una sinagoga di Jackson, Mississippi, dove un incendio è stato appiccato intenzionalmente. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l’evento, che ha portato all’arresto di Stephen Pittman, 19 anni. La notizia evidenzia l’importanza della sicurezza e della vigilanza in luoghi di culto, e solleva questioni sulla prevenzione di atti vandalici di natura incendiaria.

Un ragazzo di 19 anni, Stephen Pittman, è stato arrestato per aver appiccato un incendio nella sinagoga di Jackson in Mississipi. Nei filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza, si vede il giovane incappucciato mentre versa una tanica di benzina sul pavimento e su un divano nell’atrio dell’edificio. Pittman è stato denunciato da suo padre, che ha notato segni di bruciature sulle caviglie, il viso e le mani del figlio. Il 19enne ha confessato di aver preso di mira quella che lui ha definito “la sinagoga di Satana”. L’incendio ha gravemente danneggiato la biblioteca dell’edificio, distruggendo e danneggiando diverse Torah. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mississipi, versa una tanica di benzina e appicca un incendio nella sinagoga di Jackson: il video delle telecamere di sicurezza Leggi anche: Appicca il fuoco al distributore di benzina e poi ha un malore, arrestato per incendio doloso Leggi anche: Appiccano il fuoco davanti all’agriturismo e distruggono scooter: sequestrata una tanica di benzina Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Mississipi, versa una tanica di benzina e appicca un incendio nella sinagoga di Jackson: il video delle telecamere di sicurezza. Mississipi, versa una tanica di benzina e appicca un incendio nella sinagoga di Jackson: il video delle telecamere di sicurezza - (LaPresse) Un ragazzo di 19 anni, Stephen Pittman, è stato arrestato per aver appiccato un incendio nella sinagoga di Jackson in Mississipi. stream24.ilsole24ore.com

