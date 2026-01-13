Un senzatetto moldavo di 43 anni, incontrato dai volontari della Misericordia a Novoli, Firenze, si occupa di sfalciare l’erba e svolgere piccole manutenzioni nel quartiere. L’intervento rientra nelle attività di assistenza attivate per l’emergenza freddo, dimostrando come il sostegno sul territorio possa favorire momenti di autonomia e collaborazione. Questa vicenda evidenzia l’impegno delle organizzazioni di volontariato nel supporto alle persone in difficoltà.

Firenze, 13 gennaio 2026 - E' un senzatetto moldavo di 43 anni, sfalcia l'erba e fa piccole manutenzioni a Novoli, quartiere nord ovest di Firenze, i volontari della Misericordia lo hanno incontrato durante i servizi di assistenza attivati per l'"emergenza freddo". "Quando gli chiediamo se vuole altro, lui risponde 'no, datelo a chi ha più bisogno. Che Dio vi benedica' - racconta in un comunicato stampa Elisabetta Tredici, volontaria della Confraternita di Barberino di Mugello - A Novoli vive da qualche anno. Non ha una casa e ha qualche problema di salute, eppure non ha mai smesso di fare la sua parte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Misericordie: “Un senzatetto sfalcia e fa piccole manutenzioni a Novoli”

Leggi anche: La storia del senza fissa dimora che sfalcia l'erba e fa piccole manutenzioni a Novoli

Leggi anche: Piccole manutenzioni e più servizi. Patto con chi abita nelle case popolari

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Misericordie in campo per Gaza. Giani e gli aiuti della Flotilla. Il corridoio voluto dalla chiesa - "La chiesa cattolica è stata chiamata svolgere un ruolo fondamentale in questo contesto e le Misericordie, se chiamate, risponderanno come sempre con generosità, competenza, passione e spirito di ... lanazione.it

Misericordie, sbloccati i nostri aiuti destinati a Gaza - Le Misericordie d'Italia annunciano che gli aiuti umanitari raccolti e inviati con le missioni coordinate nel novembre 2024 e nel gennaio 2025, rimasti fermi per mesi a causa delle difficoltà di ... ansa.it

Coordinamento Misericordie Area Fiorentina #Emergenza #freddo, la storia di Mihai, il senza fissa dimora che sfalcia l'erba e fa piccole manutenzioni a Novoli Il 43enne moldavo è una delle tante persone aiutate incontrate dalle Misericordie del Coordinament - facebook.com facebook