La Juventus ha deciso di confermare Fabio Miretti in rosa, evidenziando una scelta tecnica più che di mercato. La decisione riflette il valore crescente del giovane centrocampista all’interno del progetto sportivo della squadra. Miretti continuerà a far parte della rosa, in linea con la strategia della società di puntare sui giovani talenti e sulla loro crescita nel contesto tecnico del club.

La Juventus ha fatto una scelta che va oltre il mercato e parla direttamente al campo. Fabio Miretti resta in bianconero, non per mancanza di offerte o per inerzia, ma perché nelle ultime settimane è cambiato il suo peso specifico dentro il progetto tecnico. Una decisione maturata in silenzio, lontano dai riflettori, ma ormai netta: il centrocampista non è più una pedina in bilico, bensì una risorsa su cui costruire. Miretti, da prospetto a certezza interna. La svolta non nasce da una dichiarazione ufficiale, ma da segnali concreti. Minuti, responsabilità, fiducia. E soprattutto prestazioni che hanno convinto lo staff tecnico a fermarsi e riflettere. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Miretti resta alla Juventus: scelta tecnica, non di mercato

Leggi anche: Miretti resta alla Juve: stop a ogni voce di mercato

Leggi anche: Richardson fuori a Parma: scelta tecnica o segnale di mercato?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Miretti, ti vuole mezza Serie A. La Juve fissa il prezzo per la cessione a titolo definitivo; Da Butez e Dimarco a Miretti e David, la Top 11 della 19ª giornata di Serie A; Il padre di Fabio Miretti: “Vuole restare alla Juventus” –; Miretti alla Lazio? La Juventus dice no al prestito.

Accostato anche alla Fiorentina, la Juventus toglie Miretti dal mercato: resta bianconero - Il centrocampista, accostato in queste prime settimane di mercato anche alla Fiorentina, resterà in bianconero fino a fine stagione. firenzeviola.it