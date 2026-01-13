minorenne investita sulle strisce a olmo

Questa mattina ad Arezzo, due incidenti hanno coinvolto pedoni sulle strisce pedonali a Olmo. In entrambi i casi, una minorenne è stata investita, evidenziando le criticità della sicurezza stradale nella zona. L’intera comunità è chiamata a riflettere sull’importanza di rispettare le regole e di prestare attenzione alla mobilità dei più giovani.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Due incidenti questa mattina sulle strade di Arezzo. Due pedoni sono stati investiti. Si tratta di una 17enne a Olmo sulla Strada regionale 71 dove a rimanere ferito è stata appunto una minorenne, portata in ospedale in codice 2, e di un pedone alla Meridiana dove il ferito è un 38 enne, investito sempre sulle strisce pedonali. Entrambi gli incidenti stradali si sono verificati prima delle 8, alle 7.32 e alle 7.33. La ferita in codice 2, è stata trasportata al San Donato. Nei luoghi degli investimenti sono arrivati i soccorsi del 118 dell'Asl Toscana sud est. Automedica e Misericordia a Olmo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

