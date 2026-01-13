Minore trovato in possesso di droga | scatta l’arresto

Il 10 gennaio si è verificato un episodio in cui un minore è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. La notizia viene comunicata nel rispetto della presunzione di innocenza, con l’obiettivo di fornire un’informazione chiara e trasparente sulla vicenda. Si precisa che eventuali valutazioni di responsabilità saranno attribuite esclusivamente a seguito di pronunce giudiziarie definitive.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 10 gennaio u.s., a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 17enne del luogo indagato per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” perché, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, all’esito di perquisizione, è stato trovato in possesso di diversi grammi di cocaina e hashish, tre bilancini di precisione, un telefono cellulare, un coltello serramanico nonché la somma in contanti di euro 40,00, verosimilmente provento dell’attività delittuosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Minore trovato in possesso di droga: scatta l’arresto Leggi anche: Sant'Angelo a Scala, trovato in possesso di armi e droga: in arresto 50enne Leggi anche: Fermato per un controllo e trovato in possesso di droga: arrestato 32enne Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Controlli rafforzati a Riccione: droga sequestrata, un minore denunciato per aggressione; Sarno, la polizia denuncia un minore per stupefacenti e porto abusivo di armi; Minore alla guida senza patente e positivo all’alcol test: trovato con hashish, sequestrata l’auto a Piacenza; Armi e droga, minore bloccato a Sarno. Armi e droga, minore bloccato a Sarno - La Polizia ha denunciato un minore nel Salernitano per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. ilfattovesuviano.it

Minorenne trovato in strada nel Salernitano con droga e armi - La Polizia di Stato, con personale del commissariato di pubblica sicurezza di Sarno, ha denunciato un minore per reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi nel Sale ... ansa.it

Trovato in possesso di un taser nel parco, minorenne denunciato ad Anzola - A seguito di numerose segnalazioni arrivate dai cittadini di Anzola dell'Emilia, i carabinieri hanno intensificato i controlli nei parchi e nelle strade, ... ilrestodelcarlino.it

Trovato con più di un kg di droga, arrestato

Nell’ordinanza contro una banda di truffatori di anziani anche un altro raggiro: il capo della banda aveva trovato il modo di imbrogliare i complici cedendo una parte minore di quanto pattuito - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.