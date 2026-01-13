Mingueza, recentemente accostato alla Juventus, ha mostrato entusiasmo all’idea di trasferirsi in bianconero. Romano conferma l’interesse della società e sottolinea come Comolli sia disposto a valutare le opzioni per rendere possibile l’operazione già a gennaio. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un’opportunità importante per rinforzare la rosa nel mercato invernale.

Mingueza Juve, Romano: «Il giocatore è entusiasta! Per averlo a gennaio Comolli è disposto a.». Calda la pista che porta all’esterno del Celta. Il calciomercato della Juventus entra in una fase calda e, dopo il blitz del ds Marco Ottolini a Siviglia, arrivano conferme pesanti anche dai massimi esperti di trattative. Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione sull’interesse bianconero per Óscar Mingueza, l’esterno del Celta Vigo che sta scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze di Luciano Spalletti. L’apertura del giocatore e la strategia della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mingueza Juve, Romano: «Giocatore subito entusiasta! Per averlo a gennaio Comolli è disposto a…»

Leggi anche: Comolli entusiasta: «Contento di questo nuovo ruolo alla Juve. Voglio raggiungere quell’obiettivo»

Leggi anche: Mercato Juve, che occasione direttamente dalla Liga: è rottura col suo club, può partire subito a gennaio! Comolli fiuta il colpo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calciomercato Juve, Mingueza jolly per la difesa: corsa a cinque e due strade per chiudere; Calciomercato live: Roma su Malen in attesa di Raspadori, Mingueza nel mirino della Juve, Nuno Tavares verso l'addio, Fabbian piace in...; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; La Juventus vuole Mingueza già a gennaio: contatti, la posizione del Celta Vigo e il fattore percentuale col Barcellona.

Calciomercato Juventus, assalto a Mingueza. Forcing su Chiesa. E Malen... - Le trattative bianconere - Il 31enne centrocampista argentino Guido Rodriguez del West Ham sarebbe stato bocciato da Luciano Spalletti secondo Ciro Venerato. affaritaliani.it