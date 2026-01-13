Minaccia i passeggeri del tram con le mazze da golf | denunciato
Domenica alla Guizza, un 26enne vicentino è stato denunciato dai Carabinieri del Radiomobile di Padova per aver minacciato i passeggeri del tram con mazze da golf. Coordinati dal tenente Luca Capogna, le forze dell’ordine hanno accertato che l’uomo, già noto per precedenti, aveva portato armi non consentite. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme.
