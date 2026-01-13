Minacce politiche La Casa bianca fa indagare il capo della Fed
La Casa Bianca ha avviato un’indagine sul capo della Federal Reserve, evidenziando le tensioni tra istituzioni politiche e finanziarie. Pur sottolineando che nessuno è al di sopra della legge, questa iniziativa rappresenta un intervento senza precedenti nel contesto delle relazioni tra politica e autonomia delle banche centrali. La vicenda mette in luce le sfide di mantenere l’indipendenza delle istituzioni economiche di fronte a pressioni politiche.
«Nessuno – e certamente non il presidente della Federal Reserve — è al di sopra della legge. Ma questa azione senza precedenti dovrebbe venire letta nel contesto delle minacce e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Fed, Trump: "Vorrei sostituire subito Powell, ma mi trattengono" | La legge sul caso Epstein verso l'ok della Casa Bianca
Leggi anche: Nel cuore della Casa Bianca con Susie Wiles: la discreta ma potente capo di gabinetto del presidente Donald Trump (Parte 1 di 2)
Trump invita Petro alla Casa Bianca dopo le minacce; L’America latina ora si sente nel mirino: «Golpe coloniale»; Delle due l’una | Quelli che chiedono un’Europa più forte, ma disarmata; Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini.
Fed, la Casa Bianca ignora la regola dei pesi e contrappesi - Le pressioni di Trump su Jerome Powell sollevano preoccupazioni sull'autonomia della Federal Reserve, con il presidente Usa che cerca di influenzare la politica monetaria e la gestione della banca cen ... milanofinanza.it
Latinoamérica: Atrapados entre Dos Demonios
Il deputato americano Bennie Thompson chiede all’FBI di presentare i dati che giustifichino l’inserimento di Antifa nell’elenco delle principali minacce terroristiche interne. La risposta Un silenzio che parla da solo. Nonostante le dichiarazioni politiche, non esi - facebook.com facebook
Sì ravviso minacce. Paragonarmi a un politico assassinato, essendo io (per ora) ancora vivo, direi che può essere visto senza dubbio come un invito a farmi fare la stessa fine. Per cui (per il suo bene) rinnovo l'invito a cancellare. In caso contrario la sua volont x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.