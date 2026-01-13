Miliardario dà 10.000$ a agente ICE che ha ucciso Renee Nicole Good

Un uomo tra i più ricchi al mondo ha donato 10.000 dollari a un agente dell’ICE coinvolto in un episodio controverso. La somma è stata destinata all’agente che ha sparato e ucciso Renee Nicole Good, suscitando diverse reazioni pubbliche e sollevando questioni sul rapporto tra ricchezza e giustizia. Questa vicenda mette in luce temi di responsabilità e percezioni di impunità nel contesto delle operazioni di immigrazione.

10.000 dollari. È quanto ha appena donato uno degli uomini più ricchi del mondo all’agente dell’ICE che ha sparato e ucciso Renee Nicole Good. Scoppia l’indignazione. Il miliardario gestore di hedge fund Bill Ackman è tornato a far parlare di sé. Questa volta dopo aver donato 10.000 dollari a una raccolta fondi su GoFundMe a sostegno dell’agente dell’ICE Jonathan Ross. Agente che il 7 gennaio ha ucciso Renee Nicole Good a Minneapolis. Good, 37 anni e madre di tre figli, è stata uccisa a pochi isolati da casa sua. Quando Ross ha aperto il fuoco durante un’operazione dell’ICE. Le immagini ottenute dai media sembrano mostrare i suoi ultimi istanti di vita. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Miliardario dà 10.000$ a agente ICE che ha ucciso Renee Nicole Good Leggi anche: Minneapolis, il video dell’agente ICE che ha ucciso Renee Nicole Good. Spara e dice “Fottuta stronza” Leggi anche: Jonathan Ross, l’agente ICE che ha sparato a Renee Nicole Good, ha ripreso l’omicidio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il miliardario ha fatto questo commento controverso durante un comizio del partito di estrema destra tedesco AfD, due giorni prima dell'80esimo anniversario della liberazione di Auschwitz - facebook.com facebook

