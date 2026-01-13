Miliardario dà 10.000$ a agente ICE che ha ucciso Renee Nicole Good

Un uomo tra i più ricchi al mondo ha donato 10.000 dollari a un agente dell’ICE coinvolto in un episodio controverso. La somma è stata destinata all’agente che ha sparato e ucciso Renee Nicole Good, suscitando diverse reazioni pubbliche e sollevando questioni sul rapporto tra ricchezza e giustizia. Questa vicenda mette in luce temi di responsabilità e percezioni di impunità nel contesto delle operazioni di immigrazione.

10.000 dollari. È quanto ha appena donato uno degli uomini più ricchi del mondo all’agente dell’ICE che ha sparato e ucciso Renee Nicole Good. Scoppia l’indignazione. Il miliardario gestore di hedge fund Bill Ackman è tornato a far parlare di sé. Questa volta dopo aver donato 10.000 dollari a una raccolta fondi su GoFundMe a sostegno dell’agente dell’ICE Jonathan Ross. Agente che il 7 gennaio ha ucciso Renee Nicole Good a Minneapolis. Good, 37 anni e madre di tre figli, è stata uccisa a pochi isolati da casa sua. Quando Ross ha aperto il fuoco durante un’operazione dell’ICE. Le immagini ottenute dai media sembrano mostrare i suoi ultimi istanti di vita. 🔗 Leggi su Newsner.it

