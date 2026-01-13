Milano torna nella stretta del maltempo | freddo e pioggia ecco le previsioni
Le previsioni indicano un ritorno del maltempo a Milano, con cielo coperto, temperature in calo e pioggia prevista nelle prossime ore. La città si prepara a affrontare condizioni meteorologiche avverse, secondo le ultime stime di 3Bmeteo. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per organizzare al meglio le proprie attività e affrontare le eventuali conseguenze delle condizioni climatiche.
Cielo grigio e temperature invernali, ma nelle prossime ore si aggiungerà anche la pioggia. Milano torna nella stretta del maltempo, stando alle attuali previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo.“Il neonato anticiclone comincerà ad indebolirsi già entro la metà della settimana, sotto la spinta di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia.
