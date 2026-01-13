Milano torna nella stretta del maltempo | freddo e pioggia ecco le previsioni

Le previsioni indicano un ritorno del maltempo a Milano, con cielo coperto, temperature in calo e pioggia prevista nelle prossime ore. La città si prepara a affrontare condizioni meteorologiche avverse, secondo le ultime stime di 3Bmeteo. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per organizzare al meglio le proprie attività e affrontare le eventuali conseguenze delle condizioni climatiche.

