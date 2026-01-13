Milano giù il primo palazzo abusivo
A Milano, il Comune ha avviato l’abbattimento di un palazzo abusivo in via Fauché, dopo la decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso. Il cantiere, che nascondeva una nuova costruzione, sarà rimosso secondo le disposizioni delle autorità. Questa operazione rappresenta un passo importante nel rispetto delle normative edilizie e nella tutela del patrimonio urbanistico della città.
Il Comune, bocciato dal Consiglio di Stato, fa abbattere il cantiere di via Fauché che mascherava una nuova costruzione. Famiglie sospese e Urbanistica scoperta. L’ordine di abbattimento del cantiere di via Fauché 9 segna uno spartiacque nella gestione urbanistica di Milano: la giunta guidata da Beppe Sala si ritrova smentita nei fatti e nelle aule di giustizia. La decisione presa ieri da Palazzo Marino non è soltanto un atto amministrativo. È prima di tutto un atto politico che arriva fuori tempo massimo e su spinta giudiziaria. E che fotografa un’urbanistica guidata dalle decisioni dei tribunali più che da una strategia di governo della città. 🔗 Leggi su Laverita.info
