Milano giù il primo palazzo abusivo

A Milano, il Comune ha avviato l’abbattimento di un palazzo abusivo in via Fauché, dopo la decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso. Il cantiere, che nascondeva una nuova costruzione, sarà rimosso secondo le disposizioni delle autorità. Questa operazione rappresenta un passo importante nel rispetto delle normative edilizie e nella tutela del patrimonio urbanistico della città.

