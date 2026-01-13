Milano-Cortina la rabbia di Fauner | I cantanti preferiti agli atleti

Mentre il conto alla rovescia per Milano-Cortina 2026 prosegue, emergono nuove polemiche legate all’organizzazione. Fauner esprime la sua delusione, evidenziando come i cantanti preferiti vengano considerati più importanti degli atleti. La discussione si concentra sulle priorità e sulla gestione dell’evento, sottolineando le tensioni che accompagnano questa fase di preparazione.

Il conto alla rovescia verso Milano-Cortina 2026 va avanti, ma con l’avvicinarsi dell’evento le polemiche invece di spegnersi si accendono. L’allestimento di un’Olimpiade è una sforza enorme e la volontà di puntarci alla fine porterà grandi vantaggi, ma a meno di un mese dal via ci sono ancora troppi nodi da sciogliere. I cantieri aperti, gli impianti da completare e adesso la delusione di molti atleti olimpici che sono stati esclusi completamente dall’organizzazione dei giochi I tedofori e gli influencer Silvio Fauner, 57 anni oggi, nel 1994 ha firmato uno delle più grandi imprese del nostro sci da fondo conquistando la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Lillehammer. 🔗 Leggi su Panorama.it

