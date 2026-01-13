Milano-Cortina bufera tedofori | olimpionici esclusi e accusa Fauner l’Uomo Gatto | ‘Vergognosa campagna’

La recente vicenda della fiaccola olimpica Milano-Cortina 2026 ha sollevato diverse polemiche, coinvolgendo anche alcuni olimpionici esclusi e l’intervento di Fauner, noto come l’Uomo Gatto. La campagna di diffusione ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando come un simbolo di pace e unità possa diventare oggetto di controversie e divisioni. Un episodio che mette in luce le tensioni legate all’organizzazione e alla comunicazione delle prossime Olimpiadi.

Milano-Cortina, la Fiamma accende lo scontro. Da simbolo di pace e unità, la Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 rischia di trasformarsi in emblema di divisione e polemica. Il viaggio da Olimpia verso l’Italia, tra Piemonte e Monte Rosa, è accompagnato da un duro scontro istituzionale e sportivo, innescato dalle parole di Silvio Fauner, leggenda dello sci di fondo azzurro. L’ex campione olimpico, cinque medaglie ai Giochi e protagonista dello storico oro nella staffetta 4×10 km a Lillehammer 1994, ha denunciato pubblicamente l’ esclusione sistematica degli olimpionici dalle iniziative ufficiali legate ai Giochi invernali nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Anche Marino Bartoletti tra i tedofori: L’ultima fiaccola italiana della mia vita; Marche, Milano, Cortina: domenica e lunedì 150 tedofori in strada, ecco tappe e orari da Ascoli a Gradara. I video; Milano-Cortina: Kostner all’Ariston annuncia Carlo Conti tedoforo; Vigevano, ci sarà anche Manuela Merlo tra i tedofori olimpici di Milano-Cortina 2026.

