Milano-Cortina bufera tedofori | olimpionici esclusi e accusa Fauner l’Uomo Gatto | ‘Vergognosa campagna’
La recente vicenda della fiaccola olimpica Milano-Cortina 2026 ha sollevato diverse polemiche, coinvolgendo anche alcuni olimpionici esclusi e l’intervento di Fauner, noto come l’Uomo Gatto. La campagna di diffusione ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando come un simbolo di pace e unità possa diventare oggetto di controversie e divisioni. Un episodio che mette in luce le tensioni legate all’organizzazione e alla comunicazione delle prossime Olimpiadi.
Milano-Cortina, la Fiamma accende lo scontro. Da simbolo di pace e unità, la Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 rischia di trasformarsi in emblema di divisione e polemica. Il viaggio da Olimpia verso l’Italia, tra Piemonte e Monte Rosa, è accompagnato da un duro scontro istituzionale e sportivo, innescato dalle parole di Silvio Fauner, leggenda dello sci di fondo azzurro. L’ex campione olimpico, cinque medaglie ai Giochi e protagonista dello storico oro nella staffetta 4×10 km a Lillehammer 1994, ha denunciato pubblicamente l’ esclusione sistematica degli olimpionici dalle iniziative ufficiali legate ai Giochi invernali nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Milano-Cortina scandalo tedofori, esclusi miti dello sport: bufera politica e domande sui criteri - Proteste degli atleti esclusiSilvio Fauner, oro olimpico a Lillehammer '94, ha acceso la polemica denunciando l'esclusione di numerosi campioni dalla
Milano-Cortina, la figuraccia sui tedofori diventa un caso politico. Lega: "Miti dello sport esclusi, è sconcertante". Abodi: "Voglio capire i criteri" - apre allo scontro istituzionale: è polemica per la scelta di influencer e celebrità per portare la fiamma
Caso tedofori Milano Cortina 2026, la nota del comitato organizzatore: "Ecco quali sono stati i criteri di selezione" - Fondazione Milano Cortina 2026 ha risposto con un comunicato alle polemiche delle ultime ore sui tanti tedofori (non appartenenti al mondo dello sport) scelti per il viaggio della fiamma
In vista dei giochi di Milano-Cortina, e fino a marzo, ci saranno anche 700 unità complessive che comprendono anche carabinieri e guardia di finanza. Fugatti: «Un segnale di attenzione»
