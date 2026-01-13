Milano-Cortina 2026 la protesta degli ex campioni Fauner | Vergognoso non chiamarci come tedofori
La recente protesta degli ex campioni italiani, tra cui Kristian Ghedina, evidenzia il malcontento per la mancata partecipazione come tedofori alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La loro presa di posizione mette in discussione le scelte organizzative e apre un dibattito sulla valorizzazione delle figure storiche dello sport italiano in questa importante manifestazione internazionale.
Milano, 13 gennaio 2026 – In principio era stato Kristian Ghedina a far partire la protesta sui campioni illustri non selezionati come tedofori per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Poi però l’ex campione di discesa è stato inserito tra i portatori della torcia olimpica e il caso era rientrato. Ora però è esploso nuovamente dopo le parole, rilasciate in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, di Silvio Fauner. Milano Cortina 2026, c’è chi protesta: annunciati cortei ed “azioni diffuse” nei giorni dell'inaugurazione delle Olimpiadi Il vincitore della memorabile medaglia d’oro nella staffetta 4×10 km di sci di fondo ai Giochi di Lillehammer 1994 ci è andato giù pesantissimo: “Non c’è rispetto per noi campioni, la considero un’offesa incredibile, o come dice la mia compagna Monica, ‘una vergogna’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
