Milano Comitato Famiglie Sospese | Viviamo nel terrore che le case siano abbattute

A Milano, alcune famiglie coinvolte in un'inchiesta sulla proprietà immobiliare esprimono preoccupazione per il rischio di demolizione o confisca delle proprie abitazioni. Filippo Borsellino, portavoce del Comitato Famiglie Sospese, ha sottolineato il timore delle famiglie che, pur rispettando i pagamenti del mutuo, possono trovarsi improvvisamente senza la propria casa. La situazione evidenzia tensioni e incertezze nel settore immobiliare locale.

(LaPresse) Tensione a Milano per le case sotto inchiesta. Filippo Borsellino, portavoce del Comitato Famiglie Sospese, ha denunciato il terrore delle famiglie che pagano regolarmente il mutuo ma rischiano di vedere la propria abitazione demolita o confiscata da un giorno all'altro. Il comitato riunisce cittadini che hanno acquistato casa, ma non possono ancora entrarne in possesso a causa dei blocchi giudiziari provocati dalle indagini della procura. La questione è tornata al centro dell'attenzione dopo l'ordine di abbattimento emesso dal Comune di Milano, in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato, per lo stabile di via Fauchè.

Famiglie sospese, a Milano ora c'è il terrore che le case siano abbattute - Dopo l'ordine di abbattimento dato dal Comune in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato, per lo stabile di via Fauchè, "ora molte famiglie hanno il terrore che la propria casa possa essere demo ... msn.com

Cantiere di via Fauché da demolire: ora è panico tra le famiglie con le case finite nella maxi inchiesta urbanistica - Filippo Borsellino, presidente del comitato Famiglie sospese, ha incontrato la vice sindaca Scavuzzo: “Hanno il terrore che possa accadere anche a loro, sebbene si siano sempre mossi nella legalità” ... msn.com

