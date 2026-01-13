Il Milan ha annunciato l’ingaggio di Aron Babaj, centrocampista classe 2009, inserendolo nel progetto Milan Futuro dedicato ai giovani talenti. Questa novità si inserisce nell’impegno del club di sviluppare e valorizzare i giovani calciatori, rafforzando il proprio settore giovanile con un investimento mirato al futuro.

Ufficiale un nuovo innesto per il Progetto giovani del Milan. Il club rossonero ha annunciato l’ingaggio di Aron Babaj, centrocampista classe 2009, che entra a far parte di Milan Futuro. Il giocatore ha firmato il contratto e sarà inserito nel percorso dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Operazione già formalizzata: Babaj ha scelto i colori rossoneri ed è pronto a iniziare il suo cammino nel vivaio del Milan. L'articolo proviene da MilanZone.it. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, ufficiale Babaj: firma per il progetto Milan Futuro

