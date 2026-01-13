Milan tre gare di fila senza reti nel primo tempo | non era mai accaduto in stagione

Il Milan di Massimiliano Allegri, con 30 gol in 19 partite, si conferma tra le squadre più prolifiche della Serie A 2025-2026, condividendo il terzo posto in classifica con il Napoli di Antonio Conte. Tuttavia, nelle ultime tre gare consecutive, i rossoneri non sono riusciti a segnare nel primo tempo, un dato che non si era mai verificato nel corso della stagione. Un andamento che potrebbe influire sulla dinamica delle partite e sulla strategia di gioco.

Il Milan di Massimiliano Allegri, con 30 gol in 19 partite, è il terzo attacco della Serie A 2025-2026 al pari del Napoli di Antonio Conte, ma nei primi 45' delle ultime partite fatica a trovare il gol. I numeri sono piuttosto inquietanti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Milan-Genoa: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla; Serie A. Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta. Milan e Napoli inseguono - Inter-Bologna 3-1, la sintesi della partita (Video); Fiorentina Milan in tv e streaming: dove vedere la partita; Nkunku, difficoltà alle spalle e altro bonus al fanta: i gol di fila ora sono tre. Il Milan lascia punti anche alla Fiorentina: non era mai successo quest'anno che i viola facessero tre risultati utili di fila - La Fiorentina è rimasta imbattuta per tre gare di fila (1V, 2N) per la prima volta nella Serie A 2025/26, l'ultima volta che aveva registrato una striscia di almeno tre match ...

3-0 al Verona: segnare almeno tre gol per due gare di fila a San Siro non accade al Milan da Fonseca - Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1N) e in tre di queste non ha subito gol; dopo il successo per 3- milannews.it

Fiorentina Milan 1-1, gol e highlights: Nkunku al 90’ risponde a Comuzzo - Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. sport.sky.it

Milan non brillante, ma solido: 18 gare consecutive senza sconfitta. Ecco da quando non accadeva #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Secondo pareggio consecutivo per il Milan con brivido nel finale di partita Fiorentina e Genoa, due gare simili, in cui i rossoneri raccolgono 1 punto, che sa paradossalmente di punto guadagnato #FiorentinaMilan #Allegri - facebook.com facebook

