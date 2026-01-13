Milan Tomori rientra | torna a disposizione per Como

Fikayo Tomori è tornato disponibile per il Milan dopo aver scontato la squalifica. Il difensore inglese potrà essere impiegato nella trasferta di Como, un incontro importante per il cammino della squadra in campionato. La sua presenza rappresenta un elemento di rafforzamento per i rossoneri in un momento decisivo della stagione.

Rientro chiave in casa Milan. Dopo aver scontato il turno di squalifica, Fikayo Tomori torna a disposizione per la trasferta di Como, match delicato e pesante per classifica e morale. Massimiliano Allegri ritrova uno dei suoi uomini di fiducia. Nei primi cinque mesi di stagione Tomori ha mostrato un salto di rendimento netto rispetto all’annata precedente, ritrovando continuità, aggressività e letture difensive. Un percorso costruito sul lavoro quotidiano e sulla fiducia dell’allenatore. Il riferimento è chiaro: i livelli dello scudetto 202122, quando Tomori formò con Pierre Kalulu una coppia quasi invalicabile nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

