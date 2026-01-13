Milan Tomori rientra | torna a disposizione per Como
Fikayo Tomori è tornato disponibile per il Milan dopo aver scontato la squalifica. Il difensore inglese potrà essere impiegato nella trasferta di Como, un incontro importante per il cammino della squadra in campionato. La sua presenza rappresenta un elemento di rafforzamento per i rossoneri in un momento decisivo della stagione.
Rientro chiave in casa Milan. Dopo aver scontato il turno di squalifica, Fikayo Tomori torna a disposizione per la trasferta di Como, match delicato e pesante per classifica e morale. Massimiliano Allegri ritrova uno dei suoi uomini di fiducia. Nei primi cinque mesi di stagione Tomori ha mostrato un salto di rendimento netto rispetto all’annata precedente, ritrovando continuità, aggressività e letture difensive. Un percorso costruito sul lavoro quotidiano e sulla fiducia dell’allenatore. Il riferimento è chiaro: i livelli dello scudetto 202122, quando Tomori formò con Pierre Kalulu una coppia quasi invalicabile nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Milan-Roma, Leao a disposizione di Allegri: dubbi su Tomori e Gimenez
Leggi anche: Milan verso il Genoa: occhio ai dubbi in difesa. Gabbia rientra, ma Tomori …
Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati per la 20ª giornata; Milan-Genoa, dai dubbi Tomori e Nkunku al rientro di Pulisic: la probabile formazione; Il comportamento antisportivo di Pavlovic e Tomori sul rigore sbagliato da Stanciu diventa virale; Le probabili formazioni di Milan-Genoa (Serie A).
Vero Como-Milan. La Gazzetta: "Rientra Tomori. Pavlovic ancora in dubbio. E Modric ci sarà" - Giovedì il Milan sarà ospite del Como in una partita delicatissima ed importantissima per il proseguo della stagione di entrambe le squadre. milannews.it
Milan, le ultime verso il Como: Tomori rientra, Pavlovic in dubbio. E Modric ci sarà - I rossoneri scenderanno in campo al Sinigaglia giovedì 15 alle 20. msn.com
Contro il Como Allegri ritrova Tomori dopo la squalifica - Dopo il turno di squalifica Fikayo Tomori torna regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per un'altra trasferta tanto delicata quanto importante, quella di Como. milannews.it
Mistero Tomori, ammonito nel finale di Milan-Genoa Il motivo nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo - facebook.com facebook
Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao #MilanGenoa x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.