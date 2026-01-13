Milan non solo Nkunku | clamoroso assalto dalla Turchia Il vicepresidente arriva in città

Milan, oltre a Nkunku, si prepara a confrontarsi con il Galatasaray per un altro giocatore di rilievo. Il vicepresidente rossonero è arrivato in città per incontri che potrebbero definire il futuro di alcuni membri della rosa. Sono giorni intensi nel mercato delle squadre italiane, con trattative in corso e molte incognite ancora da sciogliere. Un momento cruciale per il club e per le strategie di Allegri.

I rossoneri si preparano a parlare con il Galatasaray di un altro giocatore importante per Allegri, che non sta attraversando il suo periodo migliore Sono giorni caldissimi per il calciomercato delle italiane. La Roma sta chiudendo il colpo Vaz e si prepara anche per Malen, su cui però è piombato l’Atletico Madrid che deve sostituire Raspadori, diretto all’Atalanta. Il Napoli cerca di cedere Lucca e Lang per poi muoversi in entrata, magari sullo stesso olandese oppure su altri nomi, con Lookman che potrebbe ancora essere in uscita. Allegri (Ansafoto) – calciomercato.it Sul nigeriano c’è anche l’interesse di club turchi, che continuano a fare affari in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, non solo Nkunku: clamoroso assalto dalla Turchia. Il vicepresidente arriva in città Leggi anche: Dalla Turchia: “Fenerbahçe e Milan, trattative ufficiali per Nkunku”. La richiesta rossonera Leggi anche: Calciomercato Milan, novità su Nkunku dalla Turchia: previsti nuovi contatti a breve La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nkunku recupera dall'infortunio? Le ultime sull'attaccante in vista di Milan-Genoa; Gimenez out, Nkunku alti e bassi: attacco Milan, Cherif piace comunque; Milan-Genoa, clamoroso Allegri: Ecco la differenza con l'Inter | .it; Zirkzee primo obiettivo in caso di cessione di Nkunku: ecco l’indiscrezione. La Juve prepara il clamoroso ritorno di Chiesa. Nkunku, assalto Fenerbahce: il Milan ci pensa - Chiesa tornerebbe alla Juve in prestito fino a fine stagione visto che il club non ha intenzione di investire i soldi a disposizione a gennaio i ... eurosport.it

Mercato Milan, nuove indiscrezioni su Loftus-Cheek - Sul futuro di Nkunku, invece, c’è da tenere gli occhi aperti Il mercato invernale del Milan entra nel vivo con indiscrezion ... milannews24.com

Nkunku, spunta il retroscena con Allegri: è successo dopo Fiorentina Milan, tutta l’ironia del tecnico - Nkunku, dopo la rete del pareggio contro la Fiorentina spunta il simpatico retroscena con Massimiliano Allegri: è successo al termine della sfida Il pareggio del “Franchi” lascia in dote al Milan un p ... milannews24.com

Nkunku, non un flop ma un'attesa: il Milan ritrova il suo francese x.com

Nkunku allontana le polemiche con il gol a Firenze e eguaglia i numeri della scorsa stagione: stessi gol e assist della scorsa annata contando solo il campionato Merita più spazio secondo voi #Nkunku #AcMilan #spaziomilan - facebook.com facebook

