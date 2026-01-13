Milan Nkunku entra e colpisce | 1-1 a Firenze e titolo di MVP
Nel match tra Fiorentina e Milan, Nkunku si distingue contribuendo al pareggio 1-1 con un gol importante. La partita, valida per la Serie A, vede i rossoneri ottenere un punto in trasferta, con Nkunku premiato come MVP dell'incontro. Un risultato che mantiene il Milan in corsa nella stagione, evidenziando l'importanza dell'attaccante francese nel reparto offensivo.
Il Milan di Allegri strappa il pareggio in trasferta contro la Fiorentina grazie ad uno splendido gol di Nkunku: il riconoscimento all'attaccante francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Fiorentina-Milan 1-1, voti e pagelle: Maignan e Nkunku determinanti 7. Pulisic 5, Estu e Barte da 4.5 - 1 al Franchi, con i rossoneri che si salvano grazie al gol di Christopher Nkunku su assist di Youssouf Fofana. milannews.it
Milan RISCHIA ma è 1-1 al Franchi! Comuzzo, Nkunku al 90' e Maignan SALVA | OneFootball - Il Milan pareggia in extremis contro la Fiorentina al Franchi: 1- onefootball.com
Fiorentina-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Comuzzo implacabile, Dodò propulsore, Nkunku decisivo, Pulisic sciupone, Estupinan impreciso - I rossoneri sprecano tre palle goal nel primo tempo con Pulisic e nella ripresa vanno sotto sull'incornata del classe 2005. msn.com
