Nel match tra Fiorentina e Milan, Nkunku si distingue contribuendo al pareggio 1-1 con un gol importante. La partita, valida per la Serie A, vede i rossoneri ottenere un punto in trasferta, con Nkunku premiato come MVP dell'incontro. Un risultato che mantiene il Milan in corsa nella stagione, evidenziando l'importanza dell'attaccante francese nel reparto offensivo.

Il Milan di Allegri strappa il pareggio in trasferta contro la Fiorentina grazie ad uno splendido gol di Nkunku: il riconoscimento all'attaccante francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Nkunku entra e colpisce: 1-1 a Firenze e titolo di MVP

