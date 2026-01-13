Milan Leão ancora da gestire | conferme e rientri verso Como

Il Milan si prepara al recupero di Serie A contro il Como, adottando un approccio prudente in attacco. Rafael Leão, ancora alle prese con un fastidio muscolare, resta sotto osservazione dallo staff medico, che valuta le migliori strategie per il suo rientro. La squadra, nel rispetto delle condizioni dei singoli, punta a mantenere equilibrio e concentrazione in vista della sfida.

Verso scelte prudenti in attacco per il Milan nel recupero di Serie A contro il Como. Rafael Leão non è ancora al meglio a causa di un fastidio muscolare che lo staff medico continua a monitorare per evitare evoluzioni indesiderate. Per questo, giovedì sera si va verso la conferma dal 1’ della coppia Christian Pulisic – Niclas Füllkrug, già schierata a Firenze. Dietro e in mezzo, tornano i titolari. Fikayo Tomori rientra dopo la squalifica e riprende posto in difesa. A centrocampo pronti dal primo minuto Luka Modri?, Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi. Resta invece in dubbio Strahinja Pavlovi? dopo i nove punti di sutura alla testa riportati nell’ultimo turno: il difensore sarà valutato giorno per giorno in vista della convocazione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

