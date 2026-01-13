Milan le parole di Saelemaekers dallo store rossonero di San Babila

Durante il Meet & Greet al Milan store di San Babila, Alexis Saelemaekers ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza con il club e sui progetti futuri. L’evento ha rappresentato un’occasione per i tifosi di avvicinarsi al giocatore e conoscere meglio il suo percorso nel mondo rossonero. Di seguito, le parole di Saelemaekers, pronunciate durante l’incontro, offerte in modo semplice e diretto.

Alexis Saelemaekers, in occasione del Meet&Greet tenutosi al Milan store di San Babila, ha rilasciato alcune parole. Ecco il video. L'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha incontrato nel pomeriggio i tifosi rossoneri allo store rossonero di San Babila, a Milano. Oltre a foto e autografi, il belga ha concesso un'intervista. Ecco il video realizzato dal nostro inviato Stefano Bressi.

Saelemaekers: "Il Milan per me è come casa, il nostro è un grande gruppo" - Il belga era al meet&greet allo store del Milan in centro a San Babila: "Qui mi sento a casa, il Milan è la prima squadra dove sono arrivato dopo il Belgio, tutti mi hanno fatto sentire come uno di fa ... sport.sky.it

Saelemaekers: “Il Milan è speciale, non vedevo l’ora di tornare” - Le parole ai microfoni di Sky Sport di Alexis Saelemaekers: "Il Milan è speciale, non vedevo l’ora di tornare". gianlucadimarzio.com

