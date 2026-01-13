milan il galatasaray guarda a fofana

Il Galatasaray si interesserebbe a Youssouf Fofana, attualmente al Milan. La società turca pianifica di inviare emissari in Italia nei prossimi giorni per approfondire la possibilità di un trasferimento. La situazione del centrocampista francese potrebbe evolversi nei prossimi mesi, mentre le trattative tra i due club sono ancora in fase iniziale.

Dalla Turchia si muove qualcosa per Youssouf Fofana. Il centrocampista del Milan è entrato nel radar del Galatasaray, che nei prossimi giorni manderà propri emissari in Italia, vicepresidente compreso. Sul tavolo potrebbe finire anche il nome del francese. Al momento non ci sono trattative aperte, ma la visita del club turco potrebbe diventare l’occasione per un primo contatto diretto con il Milan. La situazione è monitorata, senza segnali di rottura imminente. Sul campo, Fofana resta centrale nel progetto tecnico. In stagione ha già collezionato 20 presenze complessive e un gol, segnato in campionato contro l’ Udinese. 🔗 Leggi su Milanzone.it

