Milan Fofana a rischio cessione | il vicepresidente di questa squadra è in arrivo a Milano
Youssouf Fofana, centrocampista francese nato nel 1999, potrebbe cambiare squadra durante il mercato invernale. Secondo recenti indiscrezioni di 'Sky Sport', il giocatore sarebbe in procinto di trasferirsi dal Milan al Galatasaray. La situazione rimane in evoluzione e resta da capire se si concretizzerà l’accordo tra le parti. Nel frattempo, il vicepresidente del club turco è arrivato a Milano, alimentando le voci di un possibile trasferimento.
Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999, potrebbe passare dal Milan al Galatasaray in questo calciomercato invernale! Ecco quanto ha riferito 'Sky Sport' nelle ultime ore. Il punto sull'ex Monaco, in rossonero dall'estate 2024. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Fofana 3, Gabbia si perde l'ex Colombo: le pagelle dei giocatori del Milan contro il Genoa.
Calciomercato Milan, muro per Fofana: il no di Tare alle sirene del Fenerbahce - Segui le ultimissime sui rossoneri Il mercato invernale del Milan entra in una fase caldissima, non solo per le operazio ... milannews24.com
Milan, Fofana a rischio con il Sassuolo: Allegri lo vuole per la Supercoppa in Arabia - Fofana rischia di saltare anche la sfida di domenica 14 dicembre contro il Sassuolo, in programma a San Siro alle 12. ilmessaggero.it
Milan, da Fofana ed Emerson Royal a Gimenez e la cessione di Reijnders: le cifre del mercato 2024/25, acquisti e plusvalenze - Il Milan ha presentato oggi all'Assemblea degli Azionisti il Bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al giugno del 2025 e approvato dal consiglio d'amministrazione nel mese di ottobre. calciomercato.com
Galatasaray, Milan'dan Youssouf Fofana ile ilgileniyor. (Gianluca Di Marzio) x.com
Tanti auguri, Youssouf @ipa_agency #fofana #milan #happybirthday #milanpress - facebook.com facebook
