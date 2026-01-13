Milan e Napoli grande ostacolo Barcellona per Goretzka | CM

Leon Goretzka, centrocampista tedesco in scadenza a giugno, rappresenta uno dei profili più interessanti sul mercato. Attualmente, il suo futuro potrebbe essere influenzato da diverse opportunità, tra cui Milan, Napoli e Barcellona. La sua eventuale scelta dipenderà dalle strategie dei club e dalle offerte concrete che riceverà nelle prossime settimane.

Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto a giugno Leon Goretzka è uno dei prossimi parametri zeri che fa più gola ai grandi club. A meno di un clamoroso ripensamento, il Bayern Monaco non gli rinnoverà il contratto in scadenza lasciandolo andare via gratis dopo 8 anni. Milan e Napoli, grande ostacolo Barcellona per Goretzka (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il centrocampista tedesco è stato offerto di recente a Inter e Juventus, ma non sembra scaldare troppo per ragioni di età e, soprattutto, di natura economica. Nella primavera di un anno fa, si mosse la Roma. Adesso per fonti vicine al Napoli, Goretzka è finito nei radar del Ds azzurro Manna, mentre è delle scorse ore la notizia di 'Sky Sport' secondo cui c'è un forte interesse del Milan.

