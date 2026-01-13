Milan con il dubbio Leao | non è al top ma vuole esserci contro il Como La situazione

Rafael Leao, attaccante del Milan, è in dubbio per la partita contro il Como, in programma giovedì alle 20:45 al 'Sinigaglia'. Nonostante le condizioni non siano ottimali, il giocatore desidera scendere in campo per contribuire alla sfida di recupero di campionato. La decisione finale verrà presa nelle prossime ore, in base alle valutazioni dello staff medico e alle sue condizioni fisiche.

Pavlovic ancora in dubbio per Como-Milan Il difensore ha ricevuto nove punti di sutura alla testa dopo lo scontro di ieri. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma suggeriscono comunque cautela Secondo quanto riportato da Sky Sp - facebook.com facebook

Milan, le condizioni di Pavlovic dopo l'infortunio: è in dubbio per Como. VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com

