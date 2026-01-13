Milan con il dubbio Leao | non è al top ma vuole esserci contro il Como La situazione

Rafael Leao, attaccante del Milan, è in dubbio per la partita contro il Como, in programma giovedì alle 20:45 al 'Sinigaglia'. Nonostante le condizioni non siano ottimali, il giocatore desidera scendere in campo per contribuire alla sfida di recupero di campionato. La decisione finale verrà presa nelle prossime ore, in base alle valutazioni dello staff medico e alle sue condizioni fisiche.

Rafael Leao vuole esserci per Como-Milan di giovedì sera, alle ore 20:45, al 'Sinigaglia' per il recupero di campionato, ma, ad oggi, l'attaccante portoghese è in dubbio per il match contro i lariani di Cesc Fàbregas. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

