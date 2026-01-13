Il Milan ha annunciato ufficialmente la firma di un nuovo giocatore, rafforzando il proprio organico nel mercato di gennaio. Dopo settimane di trattative, la società rossonera continua a lavorare per migliorare la squadra e consolidare la propria posizione in classifica. Le recenti operazioni testimoniano l’impegno del club nel pianificare un futuro competitivo, mantenendo alta l’attenzione sulle strategie di mercato in vista della seconda parte della stagione.

Milan attivissimo sul mercato in queste prime due settimane di gennaio: ecco le ultime novità in casa rossonera. Gli ultime due pareggi contro Genoa e Fiorentina hanno allontanato il Milan dalla vetta e spento gli entusiasmi dei tifosi. Al momento, Inter e Napoli sembrano più attrezzate per il discorso scudetto, ma Max Allegri venderà cara la pelle per riportare il tricolore in casa rossonera. Ne siamo sicuri. I calciatori del Milan (Ansa) – Calciomercato.it Intanto, la società continua a lavorare senza sosta per rinforzare la rosa e guarda con grandissima attenzione anche al futuro. L’ultima operazione in entrata va proprio in questa direzione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, colpaccio in prospettiva: ufficiale la firma

Leggi anche: La Lazio firma il colpaccio in Coppa Italia e batte il Milan, Bologna vittorioso nel finale

Leggi anche: Milan, ufficiale Babaj: firma per il progetto Milan Futuro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie D, Calciomercato Milan Futuro – Colpaccio in mediana: i dettagli.

Milan, ufficiale Joao Felix: il comunicato - Ultimo giorno di mercato movimentato per il Milan: dopo l’arrivo di Santiago Gimenez e Kyle Walker, i rossoneri ... gianlucadimarzio.com

Milan, ufficiale il via alla stagione '25-26: raduno il 7 luglio - Mentre la dirigenza vive giorni frenetici tra mercato in entrata e in uscita, l'organizzazione pratica del Milan in vista della prossima stagione prosegue e si è trasformata in date vere e proprie. gazzetta.it

Fiorentina a una traversa dal colpaccio contro il Milan - facebook.com facebook

Il Milan riprende la Fiorentina all'ultimo: è 1-1 al Franchi La squadra di Vanoli (espulso a fine primo tempo) sfiora il colpaccio trovando il vantaggio nel secondo tempo con un colpo di testa di Comuzzo. A riprendere la partita per il Milan è Nkunku, entrato al 7 x.com