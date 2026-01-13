Milan ansia Leao | l’adduttore preoccupa e Allegri pensa di gestirlo così

Il Milan monitora attentamente le condizioni di Rafael Leao, alle prese con un problema all’adduttore che desta preoccupazioni. L’allenatore Allegri sta valutando strategie per gestire al meglio la situazione e prevenire eventuali complicazioni, come la pubalgia. La salute del giocatore rappresenta un elemento chiave per le scelte tecniche e il proseguimento della stagione. La situazione evidenzia l’importanza di un’attenta gestione medica e tattica all’interno del club.

Milan, ansia Allegri: slitta il rientro di Leao dall’infortunio - A San Siro i rossoneri vanno a caccia della prima vittoria casalinga della sua stagione in Serie A dopo quella in Coppa Italia col Bari. calciomercato.it

Milan in ansia per Rabiot. Leao non si allena col Portogallo e torna a casa - L'allarme è scattato sugli esterni per le condizioni di Pervis Estupinan, che è andato ko nell'amichevole disputata contro gli ... sportmediaset.mediaset.it

Milan in ansia per Rafa Leao Necessaria una gestione - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.