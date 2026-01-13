Milan ansia Leao | l’adduttore preoccupa e Allegri pensa di gestirlo così
Il Milan monitora attentamente le condizioni di Rafael Leao, alle prese con un problema all’adduttore che desta preoccupazioni. L’allenatore Allegri sta valutando strategie per gestire al meglio la situazione e prevenire eventuali complicazioni, come la pubalgia. La salute del giocatore rappresenta un elemento chiave per le scelte tecniche e il proseguimento della stagione. La situazione evidenzia l’importanza di un’attenta gestione medica e tattica all’interno del club.
. L’obiettivo del tecnico è evitare la pubalgia: la situazione Il Milan vive un paradosso tecnico e medico che tiene col fiato sospeso l’intero ambiente di Milanello. Da un lato ci sono i numeri, freddi ma inequivocabili: Rafael Leao è a quota sette reti in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
