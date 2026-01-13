Il Milan continua a lavorare sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare la difesa. Secondo fonti interne, l’allenatore Massimiliano Allegri desidera ancora un rinforzo nel reparto difensivo per completare la rosa. La trattativa è aperta e il club valuta le opzioni disponibili, mantenendo la finestra di mercato ancora attiva. La volontà è di arrivare all’obiettivo prima della chiusura ufficiale del mercato.

Il Milan non ha chiuso il mercato. A Milanello il messaggio è chiaro: Massimiliano Allegri vuole un ultimo innesto in difesa per completare la rosa. Nessuna rivoluzione, ma un rinforzo mirato. Un centrale pronto, affidabile, capace di guidare il reparto nei momenti chiave della stagione. Il nome in cima alla lista resta Federico Gatti. Allegri lo conosce bene e ne apprezza struttura e letture difensive. La trattativa però è complicata: Juventus non ha aperto, né il giocatore ha dato segnali di rottura. I contatti restano vivi, ma senza spiragli concreti al momento. Se la pista principale dovesse saltare, il Milan valuta l’alternativa Diego Coppola, difensore in uscita dal Brighton & Hove Albion. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Allegri vuole un difensore: mercato ancora aperto

Leggi anche: Milan, difensore cercasi: Allegri vuole subito Thiago Silva. La situazione attuale

Leggi anche: Kim Milan, Allegri vuole l’ex difensore del Napoli: Tare a lavoro per accontentare l’ex Juve. Cosa trapela

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gatti sempre nei pensieri di Allegri: la proposta con scambio che la Juve ha rifiutato; Milan, la Juventus rifiuta lo scambio Gatti-De Winter: ma Allegri vuole un centrale, tanti nomi in ballo; Coppola in pole position, Senesi e Gila sullo sfondo: il rebus difensore del Milan; Un difensore per Allegri: Kim è il sogno, più facile Disasi. Nkunku via? Il Milan fa il prezzo.

Sky Sport – Milan, contatti con Goretzka: affare alla Modric, i dettagli - Secondo Sky Sport il Milan ha mosso i primi contatti con il centrocampista tedesco: tutti i dettagli del possibile affare ... milanlive.it