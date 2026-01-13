Mikaela Shiffrin guida la doppietta americana a Flachau Della Mea sfiora la Top-10

Mikaela Shiffrin ottiene la sua settantesima vittoria in slalom, consolidando la leadership americana a Flachau. La gara vede anche la buona prestazione di Della Mea, vicina alla top-10, mentre Paula Moltzan conclude senza il primo successo in carriera. La competizione si conferma un appuntamento importante nel circuito di Coppa del Mondo, offrendo spunti per il proseguo della stagione.

Doppietta americana nello slalom notturno di Flachau. Mikaela Shiffrin piazza la settantesima vittoria nella specialità, la numero 107 in Coppa del Mondo, battendo la connazionale Paula Moltzan, che deve rimandare ancora una volta il primo successo. Fa festa anche il pubblico di casa con il terzo posto di Katharina Truppe. Una bella seconda manche in rimonta per Lara Della Mea, che riscatta l'opaca prestazione della prima, sfiorando l'ingresso tra le prime dieci. Dopo aver perso l'imbattibilità stagionale in quel di Kranjska Gora, Shffrin si riscatta subito e torna immediatamente alla vittoria.

