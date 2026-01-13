Canzone d’amore è il titolo de l nuovo singolo di Mida, u n pezzo delicato, intimo e coinvolgente. Esce venerdì 16 gennaio Canzone d’amore (in licenza esclusiva M.A.S.T.Believe ), il nuovo singolo di Mida. Il brano è disponibile in presave. Un pezzo delicato, intimo e coinvolgente, in cui Midavuole trasmettere l’importanza dei gesti d’amore e comunicare quanto sia fondamentale dimostrare i propri sentimenti con i fatti. Un brano pensato non tanto come dedica personale a qualcuno, quanto per metterlo a disposizione di chiunque voglia lasciare un messaggio a un’altra persona ma non riesca a trovare le giuste parole per farlo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Mida, il nuovo singolo dell’ex Amici è Canzone d’amore

