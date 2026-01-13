Michele Cavigioli nuovo Head of Finance di Sogefi

Sogefi, azienda italiana specializzata nella produzione di componenti automotive e parte del gruppo CIR, ha comunicato la nomina di Michele Cavigioli come nuovo Head of Finance. La società, con sede a Milano, ha inoltre annunciato la cessazione dell’incarico di Olivier Proust come Chief Financial Officer, segnando un nuovo capitolo nella gestione finanziaria dell’azienda.

Sogefi, società italiana con sede a Milano operante nel settore della componentistica per auto e parte del gruppo CIR – Compagnie Industriali Riunite, ha annunciato la conclusione dell'incarico di Olivier Proust come Chief Financial Officer. Al suo Michele Cavigioli, proveniente direttamente dalla controllante CIR, dove continuerà a ricoprire il ruolo di Cfo: il manager assumerà l'incarico di Head of Finance, Investor Relations and Special Projects. Contestualmente, Maria Beatrice De Minicis, finora alla redazione dei documenti contabili societari, è stata nominata Head of Group Accounting, Controlling, Planning and Risk Management.

