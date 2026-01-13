Il 13 gennaio 2025, sui social media si è diffusa la notizia della morte di Michael Schumacher, generando confusione e tristezza tra gli utenti. Tuttavia, si tratta di un caso di omonimia che ha ingannato molte persone, evidenziando come le informazioni online possano essere fraintese o fuorvianti. È importante verificare sempre le fonti prima di condividere notizie di questa portata.

Roma, 13 gennaio 2025 – Un'ondata di commozione (e sgomento) ha percorso oggi i social media dopo la diffusione della morte di Michael Schumacher. Ma mentre la memoria dei più è corsa subito all'ex pilota della Ferrari, la verità è che il Michael Schmacher deceduto non è sette volte campione del mondo di Formula 1. E non è neanche tedesco, ma americano, scrittore e autore di biografie come quelle del regista Francis Ford Coppola, del musicista Eric Clapton e del poeta Allen Ginsberg. Ironia della sorte, la morte dello Schumacher scrittore è avvenuta il 29 dicembre scorso (anche se poi la figlia l'ha confermata solo la settimana scorsa) che è la stessa data in cui lo Schumacher pilota è rimasto vittima dell'incidente sugli sci a Mèribel (ma nel 2013). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Michael Schumacher è morto”: il singolare caso di omonimia che ha ingannato il web

