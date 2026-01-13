Michael B Jordan | la reazione della mamma alla battuta piccante sul figlio ai Golden Globe 2026
Durante i Golden Globe 2026, Nikki Glaser ha condotto l’evento per la seconda volta, coinvolgendo anche Michael B. Jordan in una battuta piuttosto diretta. La reazione della madre dell’attore, presente in sala, ha attirato l’attenzione dei social, diventando rapidamente virale. Questo episodio ha suscitato curiosità e ha messo in luce il carattere spontaneo e sincero del pubblico e delle celebrità presenti.
La comica Nikki Glaser ha condotto l’evento per la seconda volta. «Vittima» di un suo scherzo anche l’attore di Sinners e, indirettamente, sua madre, la cui espressione è diventata virale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
