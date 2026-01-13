Michael B Jordan | la reazione della mamma alla battuta piccante sul figlio ai Golden Globe 2026

Durante i Golden Globe 2026, Nikki Glaser ha condotto l’evento per la seconda volta, coinvolgendo anche Michael B. Jordan in una battuta piuttosto diretta. La reazione della madre dell’attore, presente in sala, ha attirato l’attenzione dei social, diventando rapidamente virale. Questo episodio ha suscitato curiosità e ha messo in luce il carattere spontaneo e sincero del pubblico e delle celebrità presenti.

Michael B. Jordan ai Golden Globe 2026 ha sfoggiato un orologio Patek Philippe vintage di ultima generazione - Jordan ai Golden Globe 2026 non è solo un gioiello di quasi un secolo, ma anche un pezzo estremamente raro ... gqitalia.it

Michael B. Jordan racconta di come il personaggio di Killmonger lo abbia mandato in terapia - Jordan, ha interpretato Erik Killmonger per la prima volta in Black Panther del 2018 ... cinefilos.it

Michael B. Jordan’s Mom Reacts to Risqué Golden Globes Joke! ? #MichaelBJordan #goldenglobes

