Meteore nei cieli italiani | smentito il caso pugliese di Bari confermato un bolide nel Lazio

Recentemente sono state segnalate diverse osservazioni di oggetti luminosi nel cielo italiano, in particolare nel Lazio, dove è stato confermato il passaggio di un bolide. Tuttavia, le notizie riguardanti un presunto bolide sulla Puglia, specificamente a Bari, sono state successivamente smentite. Questi eventi atmosferici sono rari e spesso oggetto di attenzione sia sui media che sui social, evidenziando l’interesse pubblico per fenomeni celesti di questo tipo.

(Adnkronos) – Nelle ultime ore, diverse segnalazioni riguardanti un presunto bolide avvistato nei cieli della Puglia la sera di sabato 10 gennaio 2026 hanno occupato testate giornalistiche e piattaforme social. Tuttavia, i dati rilevati dalla rete Prisma (Prima rete italiana per la sorveglianza sistematica di meteore e atmosfera) smentiscono ufficialmente l'ipotesi di un impatto meteoritico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

