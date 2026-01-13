Meteo sul riminese tempo stabile e prevalenza sole Qualche disturbo nella giornata di domenica

Nel territorio di Rimini, le condizioni meteorologiche continueranno a essere stabili e soleggiate nei prossimi giorni, con poche nuvole al massimo parziali. Tuttavia, nella giornata di domenica potrebbero verificarsi alcuni disturbi, come brevi rovesci o aumento della nuvolosità. In generale, il clima rimane mite e favorevole a diverse attività all'aperto, con poche variazioni rispetto ai giorni precedenti.

Sulla Provincia di Rimini il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato nei prossimi giorni, con cielo poco o al più parzialmente nuvoloso. A fare il punto è l'esperto Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. "Non è attesa alcun tipo di precipitazione, ad eccezione della giornata di domenica.

