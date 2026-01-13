Meteo Roma del 13-01-2026 ore 19 | 15

Il meteo di Roma per il 13 gennaio 2026 alle 19:15 prevede condizioni di stabilità, con molte nuvole e qualche schiarita. La giornata sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa e deboli piogge, soprattutto sulla Liguria e in pianura padana. Le temperature rimarranno stabili o in lieve diminuzione, con cieli generalmente coperti e poche variazioni nel corso della serata.

meteo venerdì Turati d'asporto queste le previsioni del tempo al nord al mattino ho tempo sto su tutte le regioni in cui nuvolosità alternate a schiarite addensamenti bassi e compatti sulla pianura padana al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Liguria con locali piovaschi in serata e nottata poche variazioni con deboli piogge sulla Liguria asciutta altro molte nubi anche basta e compatte in pianura padana al centro condizioni di tempo stabile nel corso della giornata su un c'è lì per lo più soleggiato i Salvo qualche addensamento di passaggio in papà e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con molta nuvolosità sulle regioni del versante tirrenico anche basse compatte cieli sereni o poco nuvolosi altrove al sud Al mattino un po' diffusamente stabile con sole prevalente maggiori addensamenti sulla Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con Privalia poco nuvolosi Salvo locali addensamenti bassi temperature minime stabile in generale lieve diminuzione massimi deve diminuzione da nord a sud Salvo un lieve rialzo sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo

