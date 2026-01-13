Il meteo di Roma del 13 gennaio 2026 alle 06:15 prevede condizioni di stabilità con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. La giornata si caratterizza per temperature stabili o in lieve diminuzione, con poche variazioni nel corso della giornata. La presenza di nubi basse e qualche addensamento isolato potrebbe interessare la regione, mentre nel resto del territorio il tempo sarà prevalentemente asciutto e soleggiato.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino o tempo sta su tutte le regioni con nuvolosità alternate a schiarite addensamenti bassi e compatti sulla pianura padana al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Liguria con locali piovaschi in serata e nottata poche variazioni con deboli piogge sulla Liguria asciutto altrove molte nubi bianche basse compatte in pianura padana al centro condizioni di tempo stabile nel corso della giornata su cieli per lo più soleggiato i Salvo qualche addensamento di passaggio in sé e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con molta numerosità sulle regioni del versante tirrenico anche basse compatte cieli sereni o poco nuvolosi altrove al sud Al mattino diffusamente stabile con sole prevalente maggiori addensamenti sulla Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con prevalenza inserire un poco nuvolosi Salvo locali addensamenti basse temperature minime stabile in generale lieve diminuzione massimi devi diminuzione da nord a sud Salvo un lieve rialzo ma isole maggiori le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 13-01-2026 ore 06:15

