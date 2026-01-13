Meteo Mario Giuliacci | ribaltone imprevisto temperature anomale in Italia

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, l’Italia nei prossimi giorni sperimenterà un cambiamento climatico inatteso, con temperature che si discosteranno dalle medie stagionali. L'alta pressione, estesa dalla penisola iberica alla Scandinavia, garantirà condizioni di stabilità e asciutto, contribuendo a un periodo di tempo generalmente sereno. Questi fenomeni atmosferici rappresentano un’eccezione rispetto alle tendenze climatiche usuali di questo periodo dell’anno.

Nei prossimi giorni l'Italia godrà di condizioni prevalentemente stabili e asciutte, grazie all'estensione di un'area di alta pressione dalla penisola iberica fino alla Scandinavia. Questo favorirà cieli soleggiati, soprattutto al Nord e al Centro, con un generale miglioramento del tempo.Da martedì 13 gennaio i venti ruoteranno dai quadranti meridionali, portando aria più mite ma anche umida. Le nuvole aumenteranno sul versante tirrenico e al Nord, con possibili deboli fenomeni locali. Le temperature, come ricorda meteogiuliacci.it subiranno un lieve aumento, ponendo fine alla recente fase gelida.

