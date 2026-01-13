Meteo le previsioni in Campania per martedi 13 gennaio 2026
Ecco le previsioni meteo in Campania per martedì 13 gennaio 2026. La giornata si presenta con condizioni generalmente serene, con cieli poco nuvolosi o sereni su gran parte della regione. Non sono previste precipitazioni significative, offrendo un clima stabile e tranquillo per le attività quotidiane. Di seguito i dettagli specifici per le principali località della zona.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedi 13 gennaio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1017m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1001m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
