Ecco le previsioni meteo in Campania per martedì 13 gennaio 2026. La giornata si presenta caratterizzata da nubi sparse e schiarite, con una tendenza a migliorare nel corso della serata. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore. Di seguito, i dettagli per le diverse province della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 13 gennaio 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2625m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedì 13 gennaio 2026

