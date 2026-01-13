Meta nomina Dina Powell McCormick ex collaboratrice di Trump presidente della società
Meta ha annunciato la nomina di Dina Powell McCormick come nuova presidente dell’azienda. Ex collaboratrice di Donald Trump, la sua esperienza nel settore e nella gestione aziendale rappresenta un elemento di continuità e stabilità per la società. La nomina riflette l’intenzione di Meta di rafforzare la propria leadership e di affrontare le sfide del mercato con un management esperto e consolidato.
Meta, la società proprietaria di Facebook e Instagram, ha nominato l’imprenditrice Dina Powell McCormick come propria presidente. La donna, cinquantadue anni, è stata a lungo una collaboratrice del leader statunitense Donald Trump. La decisione del CEO Mark Zuckerberg, l’unico al quale Powell McCormick dovrà rispondere, è un segnale piuttosto chiaro del legame esistente tra il governo e i colossi della tecnologia. Dal 2019, l’imprenditrice è sposata con Dave McCormick, politico Repubblicano, oggi senatore.Tra il 2017 e il 2018, la neo presidente è stata vice consigliera per la sicurezza nazionale di Trump, durante il suo primo mandato alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
